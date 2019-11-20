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Злочевский объявлен в розыск - Генпрокурор

Злочевский объявлен в розыск - Генпрокурор

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Экс-министр природных ресурсов Украины Николай Злочевский объявлен в розыск. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на брифинге по прекращению функции досудебного расследования органами прокуратуры, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос объявлено Злочевского в розыск, Рябошапка ответил: “Да, потому дело остановлено”.

Добавим, по словам генпрокурора производства в деле касательно компании Burisma остановлено, уже никуда оно не двигается. Подозрение расширено, добавлена квалификация — хищение государственных средств в особо крупном размере.

Напомним, экс-министр природных ресурсов Украины Николай Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина, Руслан Рябошапка
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