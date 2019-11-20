Недоваренное, переваренное или холодное: школьники пожаловались Зеленской на питание в школах

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская обсудила со школьниками качество питания в учебных заведениях. Об этом они поговорили во время Всеукраинского форума Национального совета детей и молодежи "Украина растет вместе со мной", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Жена Президента Елена Зеленская обсудила с лидерами школьного самоуправления качество питания в учебных заведениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что школьники положительно откликнулись и поддержали инициативу первой леди сделать еду в школьных столовых полезной и вкусной.

"Наши дети питаются вне дома пять дней в неделю в течение всего учебного года, а это - девять месяцев. И если это некачественно и не вызывает аппетита, дети фактически остаются голодными. Неудивительно, что головная боль большинства украинских родителей - это заболевание желудка у детей. Мы уже начали движение по воплощению нашей инициативы. Министерство здравоохранения внесло изменения в устаревшие нормативы школьного питания. Это первый и очень важный шаг", - отметила Елена Зеленская.

Также сообщается, что дети обратили внимание первой леди на проблемные моменты школьного питания: недоваренную, переваренную или холодную пищу. Кроме того, в буфетах или в киосках, рядом со школой, можно приобрести вредную пищу, такую как сухарики, чипсы или газированные напитки. Также речь шла о случаях антисанитарии, высокие цены на еду и отсутствие столовых в некоторых школах. Кроме того, школьники просили дать возможность выбирать блюда, разнообразить их, сделать пищу доступной, а буфеты - удобными.

"Благодаря нашей беседе у меня возникла идея запустить онлайн-анкетирование для школьников и их родителей, которое помогло бы получить полную картину и сделать реформу школьного питания максимально эффективной", - рассказала Елена Зеленская.

Напомним, Зеленская рассказала, как хочет улучшить питание в школьных столовых.

После того, первая леди посетила школьную столовую в Латвии.