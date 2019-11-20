В Минсоцполитики прокомментировали приостановление выплат больничных и декретных

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Министерстве социальной политики прокомментировали приостановление выплат больничных и декретных, заявив, что распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает УНН.

"Сегодня в медиа распространили информацию о приостановлении финансирования выплат, в том числе больничных, а также в связи с беременностью и родами и т.д. Минсоцполитики сообщает, что это не соответствует действительности. На сегодня остатки на счету Фонда (социального страхования - ред .) составляют 429,4 млн грн, что является достаточным для осуществления необходимых текущих выплат", - отметили в Минсоцполитики.

В сообщении также отмечается, что на прошлой неделе Печерский суд Киева восстановил в должности бывшего руководителя Фонда Евгения Баженкова. Он 14 ноября, по информации ведомства, приостановил выплаты.

"Министерство социальной политики считает эту ситуацию неприемлемой", - говорится в сообщении.

Минсоцполитики 18 ноября обратилось Министерство юстиции с просьбой отменить регистрацию Баженкова как директора Исполнительной дирекции Фонда. В ведомстве заверили, что приложат все усилия для скорейшего разрешения ситуации и гарантировали возобновление выплат.

Как сообщало УНН, 20 ноября Фонд соцстраха приостановил выплату больничных и декретных.



