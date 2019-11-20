В ВМС рассказали о состоянии кораблей, которые РФ вернула Украине

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Захваченные Россией украинские корабли вернулись домой, но из них россияне демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование. Об этом сообщил командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Будут проведены следственные действия Государственным бюро расследования, военной прокуратурой, после чего мы будем иметь полную картину состояния переданных кораблей. Это позволит передать информацию для предоставления правовой оценки действиям Российской Федерации в украинских и международных судебных инстанциях", - добавил адмирал Игорь Воронченко.

Следует отметить, что возвращения кораблей у причальной стенки ждали их экипажи, освобожденные из русского плена в сентябре этого года.

Так, переданы захваченные в прошлом году Россией украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пришли в порт Очаков. Их сопровождали буксиры "Титан", "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир", которые еще 16 ноября вышли из портов Одессы, Черноморская и Южного.

Как ранее сообщал УНН, водолазы проверили возвращенные Россией украинские корабли на наличие взрывчатки.

Напомним, 18 ноября командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко сообщил УНН, что процедура передачи Украине двух катеров и буксира, которые были захвачены РФ в 2018 году у Керченского пролива, завершается, вскоре начнется буксировка судов в Одессу.

До этого в МИД РФ 18 ноября заявили, что Москва передала украинской стороне корабли.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.