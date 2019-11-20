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В НАТО рассмотрели пакет мер безопасности в Черном море: подробности

В НАТО рассмотрели пакет мер безопасности в Черном море: подробности

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Министры иностранных дел стран НАТО пересмотрели пакет мер безопасности в Черном море. Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе на пресс-конференции, передает УНН.

"Министры пересмотрели пакет мер безопасности в Черном море, которые были приняты в апреле", - заявил Столтенберг.

По его словам, пакет включает тренировки военно-морских сил, проведение учений и обмен информацией.

Столтенберг также напомнил о визитах Североатлантического совета в Грузию и Украину. По его словам, они стали хорошей возможностью увидеть соответствующие меры в действии.

Кроме того, военно-морские группы НАТО проводили учения вместе с кораблями Грузии и Украины, чтобы повысить способность работать вместе.

Он отметил, что союзники продолжают осуществлять морское и воздушное патрулирование в регионе Черного моря.

"Также члены НАТО продолжают регулярное патрулирование воздушного пространства в регионе Черного моря", - напомнил Столтенберг.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс приветствует, что Россия наконец вернула украинские корабли, которые захватила в ноябре 2018 года.

Это шаг в верном направлении перед "нормандским саммитом", подчеркнул он.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина
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