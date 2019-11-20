Денисова призвала ООН и ОБСЕ защитить права украинских верующих в Крыму

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова призвала мониторинговую миссию ООН и ОБСЕ принять меры для восстановления прав жителей оккупированного Крыма на свободу совести и вероисповедания. Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

Как отметила украинский омбудсмен, в течение ноября российские суды приняли два дискриминационные решения, нарушающие права на свободу совести и вероисповедания в Крыму.

“Обращаюсь к международным организациям, в частности мониторинговой миссии ООН в Украине и ОБСЕ немедленно принять меры по восстановлению прав жителей временно оккупированного Крыма на свободу совести и вероисповедания”, — говорится в сообщении.

Евпаторийский городской суд 6 ноября удовлетворил иск “Администрации Республики Крым” к обществу храма Успения образа Божией Матери “Неопалимая Купина” религиозной общины ПЦУ в Евпатории и обязал Управление Крымской епархии Православной церкви Украины в течение месяца снести храм “собственными силами”.

Арбитражный суд Центрального округа Калуги (Россия) 14 ноября отклонил кассационную жалобу представителей Крымской епархии Православной церкви Украины, которой обжаловалось решение российского оккупационного “Министерства имущественных и земельных отношений” в Крыму о “расторжении договора аренды” на помещение кафедрального собора святых Владимира и Ольги в г. Симферополе.

Напомним, глава Православной церкви Украины Епифаний обратился к Зеленскому из-за давления РФ на ПЦУ в оккупированном Крыму.

Стоит также добавить, что подконтрольный России Евпаторийский городской суд обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории. 24 сентября в управлении российского Министерства юстиции Крыма в третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове.