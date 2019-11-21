Зеленский прибыл в Очаков осмотреть возвращенные Россией корабли

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский поздно вечером 20 ноября прилетел в Очаков Николаевской области, чтобы осмотреть бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу", которые вернула РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

"Я очень рад, что наши военные катера на месте", - сказал Зеленский.

По словам Президента, украинская сторона будет проводить расследование относительно технического состояния возвращенных катеров.

Напомним, украинские катера "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вернулись из плена в аннексированном Россией Крыму. На рубке "Бердянска" было видно, как "залатали" пробоину от попадания российского снаряда.

Первым, по информации СМИ, привлекли на буксире катер "Никополь" - его тянул разведывательный корабль, который передал "Никополь" двум катерам. Те, в свою очередь, уже привлекли судно к причалу.

Также сообщалось о мероприятии буксира "Яны Капу" - его тянул буксир "Лидовский".

На берегу все корабли встречали с украинским флагами.

18 ноября командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко сообщил УНН, что процедура передачи Украине двух катеров и буксира, которые были захвачены РФ в 2018 году возле Керченского пролива, завершается, вскоре начнется буксировка судов в Одессу.

До этого в МИД РФ 18 ноября заявили, что Москва передала украинской стороне корабли.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их поместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.