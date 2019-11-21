На возвращенных Россией катерах не хватает вооружения - Зеленский

КИЕВ. 21 ноября. УНН. На возвращенных Россией катерах "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" не хватает оборудования. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский после инспектирования судов в Очакове Николаевской области, передает УНН.

"Мы говорили с адмиралом, некоторые вещи я не могу сказать ... не хватает части вооружения (на катерах - ред.)", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина по этому поводу обращаться к российской стороне.

Напомним, Президент Владимир Зеленский поздно вечером 20 ноября прилетел в Очаков Николаевской области, чтобы осмотреть бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу", которые вернула РФ.

По словам Президента, украинская сторона будет проводить расследование относительно технического состояния возвращенных катеров.

Украинские катера "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" 20 ноября вернулись из плена в аннексированном Россией Крыму. На рубке "Бердянска" было видно, как "залатали" пробоину от попадания российского снаряда.

18 ноября командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко сообщил УНН, что процедура передачи Украине двух катеров и буксира, которые были захвачены РФ в 2018 году у Керченского пролива, завершается, вскоре начнется буксировка судов в Одессу.

До этого у МИД РФ 18 ноября заявила, что Москва передала украинской стороне корабли.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.