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Возвращенные из российского плена корабли отремонтируют в течение трех месяцев - Президент

Возвращенные из российского плена корабли отремонтируют в течение трех месяцев - Президент

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Возвращенные из российского плена корабли ВМС "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" отремонтируют в течение трех месяцев. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую область, сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

Зеленский сообщил, что на кораблях частично отсутствует оборудования и вооружение.

"То, что мы увидели: действительно частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы увидим все детали", - подчеркнул он.

Президент посетил базу Военно-морских сил Украины в Очакове. Глава государства осмотрел корабли ВМС "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которые Российская Федерация вернула после захвата в ноябре 2018 года неподалеку Керченского пролива.

"Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как и обещали, мы вернули и наших моряков, и катера", - сказал Президент.

Кроме того, Владимир Зеленский пообщался с экипажем судов. Президент поблагодарил моряков за готовность продолжать службу.

Напомним, украинские катера "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вернулись из плена в аннексированном Россией Крыму. На рубке "Бердянска" было видно, как "залатали" пробоину от попадания российского снаряда.

18 ноября командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко сообщил УНН, что процедура передачи Украине двух катеров и буксира, которые были захвачены РФ в 2018 году у Керченского пролива, завершается, вскоре начнется буксировка судов в Одессу.

До этого в МИД РФ 18 ноября заявили, что Москва передала украинской стороне корабли.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, катера, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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