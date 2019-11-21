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Зеленский: готов на любой формат переговоров ради мира на Донбассе

Зеленский: готов на любой формат переговоров ради мира на Донбассе

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на любой формат переговоров в решении конфликта на Донбассе и возвращения оккупированных территорий. Об этом Президент сообщил после инспектирования возвращенных судов в Очакове, передает УНН.

"Я ему (бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву - ред.) сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения наших территорий я готов к любым форматам (переговоров - ред.)", - сказал Зеленский.

Президент рассказал, что Назарбаев советовал ему встречу с президентом РФ Владимиром Путиным с глазу на глаз.

Напомним, Президент Владимир Зеленский поздно вечером 20 ноября прилетел в Очаков Николаевской области, чтобы осмотреть бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу", которые вернула РФ.

Зеленский рассчитывает обсудить на "нормандской" встречи сроки деоккупации и обмена пленными.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка, Владимир Зеленский
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