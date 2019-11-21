Злочевского подозревают в хищении 800 млн грн

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Экс-министра экологии Николая Злочевского подозревают в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. Речь идет о 800 млн грн. Об этом сообщается в подозрении, которое подготовили следователи Генпрокуратуры Злочевскому, информирует УНН.

Текст подозрения обнародовал народный депутат Александр Дубинский.

В документе говорится о завладении и отмывании денег на сумму 800 млн грн в период 2014-2015 годов.

Итак, Злочевского подозревают:

В умышленном завладении чужим имуществом в особо крупных размерах - 800 млн грн, совершенном путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в составе преступной организации, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 28 ч.5 ст.191 УК Украины;

Также Злочевского подозревают в отмывании доходов, полученных преступным путем, совершенных в особо крупном размере в составе преступной организации, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст. 28 и ч.3 ст. 209 УК.

Напомним, в октябре Генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что прокуратура пересмотрит все дела против Николая Злочевского и его компаний, в том числе изучит законность процессуальных решений по закрытию дел.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор рассказал, что Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили о судьбе трех уголовных производств, которые расследовались по Злочевскому. Первое производство за уклонение от уплаты налогов было закрыто после того, как компания Burisma Злочевского оплатила 180 млн грн штрафа. Еще в одном производстве, которое касалось отмывания средств, расследование было закрыто после решения Лондонского суда, в котором было признано, что деньги Злочевский получил на свой счет от продажи одной из нефтебаз. ГПУ не смогла привести в Лондонском суде контраргументы, производство в конце концов было закрыто.

Кроме того, еще с 2014 года шло расследование о хищении государственных ресурсов. Злочевский, будучи министром природных ресурсов, выдавал лицензии, по мнению следствия, связанным с ним фирмам, в частности речь идет и о фирме Burisma. Но дело было закрыто. Закрыли это дело детективы НАБУ, куда дело было передано Генпрокуратурой.

Сейчас, по сообщению Генпрокурора Рябошапки расследование приостановлено, ведь Злочевский находится в розыске.