Зеленский отреагировал на слова Коломойского о России

КИЕВ. 21 ноября. УНН. О международной политике Украины думать должен Президент, правительство и общество, а не какой-либо бизнесмен. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время визита на базу ВМС Украины в Очакове, комментируя заявления украинского бизнесмена Игоря Коломойского для издания The New York Times, передает корреспондент УНН.

"Я хотел бы, чтобы я как Президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не какой-либо бизнесмен Украины. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество - мы можем говорить об этом. Но это все же решения государственного уровня", - сказал Зеленский, комментируя по просьбе журналистов заявления Коломойского изданию NYT относительно сближения с РФ.

Напомним, на прошлой неделе Коломойский в интервью The New York Times заявил, что Украине пора повернуть обратно в сторону России.

Также, по его словам, вместо кредитов Международного валютного фонда Украина могла бы взять деньги у РФ.



Как сообщал УНН, ранее в Офисе Президента заявили, что Коломойский не имеет полномочий говорить что-то от имени ОПУ.