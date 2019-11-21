Зеленский о "прослушке" Трубы: буду разбираться

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в заявил, что в четверг, 21 ноября будет разбираться с ситуацией прослушивания кабинета директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Об этом он сказал журналистам во время визита на базу ВМС Украины в Очакове в ночь на четверг, передает корреспондент УНН.

"Мне сегодня сказали (о ситуации с "прослушкой" Трубы - ред.) в Станице Луганской, но честно скажу, я не знаю этого вопроса. Я тоже об этом прочитал, буду завтра разбираться", - заявил Глава государства.

Напомним, во вторник на анонимном Telegram-канале "Трубу прорвало" опубликовали аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете Трубы.

В среду, 20 ноября, директор Государственного бюро расследований назвал фейком и провокацией записи якобы прослушки его кабинета в мессенджерах.