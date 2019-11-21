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Президент с супругой почтили память Героев Небесной Сотни

Президент с супругой почтили память Героев Небесной Сотни

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена почтили память Героев Небесной Сотни. Президентская чета установила лампадки возле памятного Креста на месте их гибели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

В мероприятии также приняли участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, председатель СБУ Иван Баканов, другие должностные лица.

Присутствующие почтили погибших минутой молчания.

Напомним, Украина отмечает День Достоинства и Свободы.

Источник: УНН
Теги: Герои Небесной Сотни, Президент, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
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