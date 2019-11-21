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Зеленский пообещал, что поправки в закон о ГБР рассмотрят

Зеленский пообещал, что поправки в закон о ГБР рассмотрят

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал семьям погибших во время Революции Достоинства в ноябре 2013 - феврале 2014 года, что в парламенте рассмотрят поправки в закон о Государственном бюро расследований. Об этом он сообщил во время во время речи ко Дню Достоинства и Свободы, передает корреспондент УНН.

Отвечая на просьбу одного из членов семей погибших на Майдане, чтобы внесли поправки в закон о ГБР, Зеленский ответил: "Хорошо, я вам обещаю, мы рассмотрим. Мы пообщались с ним, чтобы он никого не боялся, и мы его просили, он должен был усилить группу следователей, объединить, будут объединенно работать и в ГБР, и в прокуратуре, там будет работать более 52 человек, потому что мы все хотим результата".

Напомним, с 20 ноября следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Накануне, 20 ноября, Генпрокурор Рябошапка рассказал о судьбе "дел Майдана".

Источник: УНН
Теги: закон, ГБР, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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