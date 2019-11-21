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Лукашенко предлагал Зеленскому пограничников

Лукашенко предлагал Зеленскому пограничников

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Белорусский лидер Александр Лукашенко предлагал Президенту Владимиру Зеленскому помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией. Об этом Зеленский заявил журналистам во время визита на базу ВМС Украины в Очакове, передает корреспондент УНН.

"Александр Григорьевич Лукашенко, он мне сказал: "я не в первый раз говорю, если вам нужна будет потом помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль "нашу границу", пожалуйста, обращайтесь, мы обязанности "обязательно поможем". Этот тезис был, я знаю, что он звучал не первый раз, я его поблагодарил, но я думаю, что мы - независимая страна, у нас хватит пограничников", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, предлагал ли Лукашенко свои миротворческие силы для Донбасса.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Лукашенко подтвердил готовность своей страны принять участие в урегулировании на Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.

Источник: УНН
Теги: граница, Донбасс, пограничники, Лукашенко, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Лукашенко Александр
Лукашенко Александр
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