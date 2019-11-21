Злочевский входил в преступную организацию Януковича - следствие

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Экс-министр экологии Николай Злочевский входил в преступную организацию бывшего президента Виктора Януковича. К таким выводам пришло следствие в уголовном производстве по Злочевскому, сообщает УНН со ссылкой на текст подозрения, которое обнародовал нардеп Александр Дубинский.

Следствие установило, что Янукович способствовал назначению ряда лиц, среди которых и Злочевский, “на наиболее важные должности в высших органах государственной власти или избранию их народными депутатами Украины, создав таким образом систему управления государством, в котором он лично и другие руководители преступной организации повлияли на принятие всех основных решений относительно деятельности высших органов государственной власти и правоохранительной системы Украины”.

Основным требованием к руководителям преступной организации, предназначенных на наиболее важные должности в высших органах власти Украины, было служение лично Януковичу и готовность выполнить его противоправные указания вопреки требованиям законов и их служебных обязанностей.

“Янукович В.Ф. поручил подчиненным ему руководителям преступной организации самостоятельно искать и привлекать к участию в организации других участников и строить ее структуру на принципах беспрекословного подчинениясь руководителям организации и лично Януковичу В.Ф.; сплоченности и устойчивости путем установления тесной взаимосвязи между участниками, согласованности и координации их действий при планировании и совершении преступлений; принятие мер к сокрытию преступной деятельности участников преступной организации и избежания ими наказания и т.д.”, - говорится в подозрении Злочевскому подготовленном в ГПУ.

Кроме того, следствие установило, что Янукович поручал руководителям преступной организации самостоятельно планировать совершение отдельных тяжких преступлений, в том числе в соответствии с направлениями деятельности подконтрольных им органов государственной власти, предприятий. Также Янукович поручал формировать специальные нелегальные фонды за счет преступных доходов, организовывать отмывания средств, а также распоряжаться этими доходами, но по согласованию с ним.

Каждый из руководителей преступной организации был осведомлен о направлениях преступной деятельности, структуре преступной организации и ключевых участниках. Каждый знал свои обязанности, подконтрольные подразделения, основные моменты деятельности других членов организации и мог координировать свою деятельность с другими руководителями.

Следствием установлено, что в преступную организацию входили также Александр Янукович, Сергей Арбузов, Александр Клименко и целый ряд других лиц.

Как сообщал УНН, ГПУ подозревает Злочевского в завладении средствами на сумму 800 млн грн и их отмывании, также в незаконной выдаче лицензий для добычи полезных ископаемых подконтрольным ему компаниям.