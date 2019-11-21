Дубилет планирует запустить в Украине электронные доверенности

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал о планах запуска электронных доверенностей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мы планируем запустить для граждан крутейшую штуку - электронные доверенности. Очень красиво получается, сейчас расскажу. Итак, представьте себе, что вы оформляете у нотариуса доверенность. И вот, кроме того, что он вам дает ее на стандартном бумажном бланке, он также вам направляет pdf-файл (по почте, в мессенжер, на флешке - не важно) со своей наложенной электронной подписью", - отметил он.

Дубилет также пояснил, что это достаточно удобно, особенно, когда какой-то документ срочно нужно передать в другой город или район. Министр Кабинета министров добавил, что это не только удобно, но и безопасно.

"Кроме удобства, есть еще одно важное преимущество. Файлы с э-подписями более безопасны! Ведь часть случаев рейдерства случаются именно из-за поддельных бланков доверенностей. Возможно, в какой-то момент Минюст примет, что для рисковых операций бумажные доверенности не подходят, а система будет принимать только электронные. Это будет еще один шаг в борьбе с рейдерством", - акцентировал внимание он.

Для того, чтобы внедрить электронные доверенности в Украине, по его словам, необходимо изменить несколько строк в законах. Так, закон в парламент планируют подать в ближайшее время.

"А теперь самое красивое. Для внедрения этого решения уже все есть! У нотариусов и так есть э-подпись, они и сейчас могут накладывать его в пару кликов на любые файлы. Надо только изменить пару строк в законах и пидзаконке. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся. Повторюсь, электронные доверенности (по крайней мере, на первом этапе) будут только в дополнение к бумажным. Я надеюсь, что мы сможем подать закон в парламент в ближайшие недели. Как только закон будет принят, электронные доверенности должны заработать уже на следующий день", - отметил Дубилет.

Напомним, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет планирует объединить более 50 различных правительственных колл-центров в один.