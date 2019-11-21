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В МВД анонсировали новые стандарты фотографий на документы

В МВД анонсировали новые стандарты фотографий на документы

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Государственная миграционная служба (ГМС) Украины в пятницу, 22 ноября, представит новые стандарты фотографирования на биометрические документы для представителей различных вероисповеданий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

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"В пятницу, 22 ноября, ГМС Украины представит новые стандарты фотографирования на документы, удостоверяющие личность, подтверждающие гражданство Украины или специальный статус лица, для представителей различных вероисповеданий", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с начала года украинцы оформили почти 1,5 млн биометрических паспортов.

Также с начала года более 3 млн украинцы оформили загранпаспорт.

Источник: УНН
Теги: МВД, фото, паспорт, ГМС
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