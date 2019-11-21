Россия снова отправила в ОРДЛО "гумконвой": Украина заявляет о нарушении

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого "гуманитарного конвоя", который является уже 92-м по счету. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Перемещение т.н. "гумконвоя" происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - заявили в Госпогранслужбе.

Всего с 5:00 до 5:45 21 ноября, как отмечается, через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" на въезд в Украину последовало 2 колонны т.н. "гумконвоя" в составе 23 автомобилей.

"В грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить подлинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре. Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 70%", - добавили в ведомстве.

В Госпогранслужбе отметили, что в этом году это восьмой такой "гумконвой", первый и второй были в июле и сентябре, и по три в октябре и ноябре.

Напомним, Украина направила России очередную ноту протеста из-за "гумконвоя".