Нардеп: ГП "Уксрпирт" без лицензий - металлолом

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Стоимость активов демонополизированного "Укрспирта" будет равняться цене металлолома. Об этом в комментарии УНН заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Николай Люшняк, комментируя президентский законопроект о демонополизации спирта.

"Если государство заберет монополию (в ГП "Укрспирт" - ред.) - это будет никому не нужный металлолом. Производители водки не будут покупать заводы государственного предприятия - они скорее построят новые.

Сегодня французские проектировщики предложат вам завод, который в день производит около 150 тонн спирта, за 15 млн евро. Заводы "Укрспирта" покупать будут разве что как локацию, не больше.

Но кроме ГП, мы имеем еще лицензии на производство спирта. Вот от их продажи поступления будут", - сказал он.

Поспешно демонополизируя госпредприятие, власть рискует уничтожить спиртовую отрасль, как когда-то сахарную, говорит нардеп.

"В конце 1990-х - начале 2000-х годов была демонополизация сахарной отрасли. И сегодня из более чем 200 сахарных заводов реально работает 35. У нас в области (Тернопольская область - ред.), например, с реально работающих десяти заводов осталось максимум два", - сравнил Люшняк.

Напомним, в октябре Президент Владимир Зеленский подал законопроект в ВР о демонополизации спиртовой отрасли. Он предлагает отменить государственную монополию на производство спирта, а соответствующие лицензии раздать всем желающим. Но такая инициатива выгодна только водочным компаниям, говорят эксперты. Они объясняют, что демонополизация отрасли перед приватизацией ГП "Укрспирт" обесценит государственные активы, и продадут их как по цене металлолома.

Эксперты и члены профильного комитета ВР склоняются к мнению, что демонополизацию спиртовой отрасли следует проводить только после приватизация ГП "Укрспирт".