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Зеленский в честь Дня десантника наградил военных

Зеленский в честь Дня десантника наградил военных

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными орденами и медалями военнослужащих по случаю Дня десантно-штурмовых войск. Об этом говорится в указе Президента №854/2019, опубликованном на официальном сайте Главы государства, передает УНН.

Так, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины Президент постановил:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени

Локтева Николая Васильевича - капитана

Оринчина Андрея Романовича - подполковника

Наградить орденом "За мужество" III степени

Бардюка Валерия Витальевича - лейтенанта запаса

Дорошенко Евгения Андреевича - старшего солдата запаса

Думитраша Кристи Васильевича - сержанта

Марченко Виталия Михайловича - старшего сержанта

Медведюка Игоря Николаевича - старшего сержанта

Плескача Сергея Николаевича - старшего сержанта запаса

Pымаря Сергея Петровича - сержанта запаса

Сенюка Виталия Ярославовича - старшего сержанта запаса

Tатарина Ярослава Ивановича - капитана

Тимошенко Александра Анатольевича - сержанта

Ушакова Вадима Сергеевича - старшего солдата запаса

Чурбанова Евгения Валентиновича - старшего сержанта запаса

Наградить медалью "За воинскую службу Украине"

Зяброва Сергея Артуровича - сержанта

Крикуху Антона Владимировича - старшего солдата

Крылова Александра Анатольевича - прапорщика

Усатенко Владимира Александровича - подполковника

Чупринюка Дмитрия Сергеевича - лейтенанта

Наградить медалью «Защитнику Отечества»

Беккера Александра Геннадиевича - лейтенанта

Бородавку Владимира Владимировича - солдата запаса

Кравченко Андрея Николаевича - капитана

Скачко Игоря Ивановича - старшину

Струтинского Тараса Иосифовича - лейтенанта

Трембовецкого Ивана Юрьевича - младшего сержанта запаса.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом Богдана Хмельницкого II степени командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева (посмертно).

Источник: УНН
Теги: награды, указы, десантники, Президент

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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