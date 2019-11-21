Зеленский в честь Дня десантника наградил военных
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными орденами и медалями военнослужащих по случаю Дня десантно-штурмовых войск. Об этом говорится в указе Президента №854/2019, опубликованном на официальном сайте Главы государства, передает УНН.
Так, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины Президент постановил:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени
Локтева Николая Васильевича - капитана
Оринчина Андрея Романовича - подполковника
Наградить орденом "За мужество" III степени
Бардюка Валерия Витальевича - лейтенанта запаса
Дорошенко Евгения Андреевича - старшего солдата запаса
Думитраша Кристи Васильевича - сержанта
Марченко Виталия Михайловича - старшего сержанта
Медведюка Игоря Николаевича - старшего сержанта
Плескача Сергея Николаевича - старшего сержанта запаса
Pымаря Сергея Петровича - сержанта запаса
Сенюка Виталия Ярославовича - старшего сержанта запаса
Tатарина Ярослава Ивановича - капитана
Тимошенко Александра Анатольевича - сержанта
Ушакова Вадима Сергеевича - старшего солдата запаса
Чурбанова Евгения Валентиновича - старшего сержанта запаса
Наградить медалью "За воинскую службу Украине"
Зяброва Сергея Артуровича - сержанта
Крикуху Антона Владимировича - старшего солдата
Крылова Александра Анатольевича - прапорщика
Усатенко Владимира Александровича - подполковника
Чупринюка Дмитрия Сергеевича - лейтенанта
Наградить медалью «Защитнику Отечества»
Беккера Александра Геннадиевича - лейтенанта
Бородавку Владимира Владимировича - солдата запаса
Кравченко Андрея Николаевича - капитана
Скачко Игоря Ивановича - старшину
Струтинского Тараса Иосифовича - лейтенанта
Трембовецкого Ивана Юрьевича - младшего сержанта запаса.
Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом Богдана Хмельницкого II степени командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева (посмертно).
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