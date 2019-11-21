ООС: с начала суток на Донбассе обстрелов не зафиксировано

КИЕВ. 21 ноября. УНН. На Донбассе с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны противника не фиксировалось. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.

"С начала этого периода до 12:30 российско-оккупационные войска огневой активности не проявляли", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Напомним, вчера, 21 ноября, боевики семь раз обстреляли украинские позиции.