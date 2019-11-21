Штаб ООС: информация в отчете ОБСЕ по взрывам в районе Петровского не подтверждается

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украинская сторона СЦКК заявила, что приведены в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ данные о взрывах вблизи участка разведения у населенного пункта Петровское не подтверждаются. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“В отчете СММ ОБСЕ указано, что ”... 19 ноября, осуществляя мониторинг ориентировочно в 2 км к северу от р. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), наблюдатели слышали 22 взрыва неопределенного происхождения за 3-5 км юго-юго-запад (по оценке, в пределах участка разведения). Время наблюдения нарушений: 9:56 — 10:06 (10 взрывов) и 10:06 — 10:38 (12 взрывов)...“, — говорится в сообщении.

Однако, указанное нарушение камерой наблюдения СММ ОБСЕ, которая расположена у н.п. Петровское, с определением траектории полета боеприпасов не зафиксировано.

“В то же время, тремя офицерами СЦКК, которые круглосуточно находятся на наблюдательных пунктах в западном, юго-западном и южном районах возле участка разведения № 3, факт указанных взрывов в пределах участка разведения не подтверждается”, — говорится в сообщении.

Кроме того, другой патруль СММ, осуществляя мониторинг ориентировочно в 1,5 км к востоку от н.п. Богдановка также слышал в период времени с 9:53 до 10:30 22 взрывы неопределенного происхождения за 2-5 км юго-юго-запад (по оценке за пределами участка разведения № 3). Время взрыва: 09:53-10:07 (10 взрывов), 10:09-10:30 (12 взрывов).

“Проведя сравнительный анализ данных из приложения к отчету двух патрулей СММ ОБСЕ получается, что они оба с большой долей вероятности слышали одни и те же взрывы”, — говорится в сообщении.

То есть оба патрули СММ ОБСЕ слышали взрывы с одинаковыми характеристиками — время, количество и направление взрывов.

“Учитывая вышесказанное можно утверждать, что патруль СММ ОБСЕ возле населенного пункта Петровское мог ошибочно отметить дальность услышанных взрывов, которые произошли гораздо дальше (минимум в 2-2,5 раза) от указанного в отчете места”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в отчете есть информация, что незадолго до указанных взрывов на участок разведения № 3 прибыли 10 саперов ЗФ РФ. А уже через некоторое время состоялись указанные в отчете взрывы.

“Поэтому, не исключается возможность подрыва саперами ЗФ РФ, без уведомления СММ ОБСЕ, найденных взрывчатых предметов (мин, снарядов и т.п.) неподалеку от участка разведения № 3 Петровское, в том числе с целью дискредитации ВС Украины”, — говорится в сообщении.

По данным зафиксированных украинской стороной нарушений режима прекращения огня в это время обстрелов с обеих сторон не зафиксировано. Запросов на ввод режима “Тишина” со стороны офицеров дежурной смены СЦКК и со стороны СММ ОБСЕ не поступало.

“Исходя из вышеизложенного, предположение патруля СММ по взрывам в пределах участка разведения сил и средств не подтверждается (опровергается)”, — заявили в ООС.

Учитывая вышесказанное и с целью исключения человеческого фактора, приобретает актуальность вопрос о фиксации нарушений техническими средствами наблюдения и фиксации.

Напомним, у населенного пункта Петровское, что на временно оккупированной территории в Донбассе, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали взрывы, по оценке, в пределах участка разведения сил.