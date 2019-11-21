Арахамия: я проверил профиль Иванисова, когда его избирали в ряды народных депутатов

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что лично проверил "профиль" народного депутата из фракции "Слуга народа" Романа Иванисова, когда его избирали в ряды народных депутатов. Об этом он сказал журналистам в четверг, передает корреспондент УНН.

"Я проверил его профиль, когда его избирали в ряды народных депутатов. Мы тогда делали по всем народным депутатам так называемую "справку" по всем правоохранительным органам. Справка у него есть, мы ее вчера подтвердили, о несудимости, но сейчас, как пояснили юристы - я этого например не знал - если есть погашенная судимость, то у вас будет справка о несудимости", - сказал Арахамия.

По его словам, во время личного общения с Иванисовым последний заявил, что информация о его судимости - это заказ на него.

Как сообщал УНН, со ссылкой на правоохранительные органы, нардеп Иванисов в 1996 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбыл наказание в виде 2 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицает и даже разместил на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Комментируя УНН информацию о наличии в биографии Иванисова такого факта, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбыл тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней.