В Минсоцполитики уверяют, что соцстрах имеет деньги на больничные и декретные

КИЕВ. 21 ноября. УНН. На фоне заявлений Фонда социального страхования о невозможности выплат декретных и больничных из-за исчерпания соответствующего бюджета, в Министерстве социальной политики заявили, что деньги у соцстраха есть, а заявление о приостановлении выплат Фондом является личной инициативой его восстановленного руководителя Евгения Баженкова. Об этом заявил заместитель профильного министра Олег Коваль, пообещав в ближайшее время урегулирование вопроса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Каждый день в Фонд социального страхования поступает от 60 до 250 млн грн. Вчера на счетах фонда было 429 млн грн, а сегодня уже 550 млн грн. То есть, деньги у них есть. Хочу заверить, что Минсоцполитики обеспечит осуществление выплат, как только мы урегулируем вопрос с руководством фонда", - сообщил Коваль.

По словам замминистра, заявление о приостановлении выплат Фондом социального страхования является личной инициативой восстановленного руководителя Фонда Евгения Баженкова: "Приостановление перечисления денег возможно лишь в случае, когда есть устное или письменное указание руководителя Исполнительной дирекции Фонда. Оснований для приостановления нет".

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Коваль отметил, что Министерство социальной политики ни при каких обстоятельствах не будет сотрудничать с кем-либо, кто фигурирует в уголовных делах, особенно если речь идет о хищении общегосударственного имущества.

Замминистра подчеркнул, что от личных интересов руководства Фонда не должны страдать обычные украинцы. Поэтому в ближайшее время вопрос будет урегулирован.

Напомним, в январе 2018 года ГПУ открыла уголовное производство против главы Фонда социального страхования Евгения Баженкова. Он был уволен 15 мая 2018 года решением правления, однако 8 ноября 2018 года Печерский суд Киева отменил решение правления Фонда об увольнении Баженкова.

Как ранее сообщал УНН, 20 ноября Фонд социального страхования приостановил перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, в частности, больничных и пособий по беременности и родам. Финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденных бюджетом Фонда, заявили тогда в ФССУ.

Однако в Министерстве социальной политики прокомментировали приостановление выплат больничных и декретных, заявив, что распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. В министерстве добавили, что остатки на счете Фонда социального страхования составляют 429,4 млн грн, что является достаточным для осуществления необходимых текущих выплат.

В Фонде соцстраха будут решать вопрос о возобновлении выплат больничных и декретных на внеочередном заседании 26 ноября.