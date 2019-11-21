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Арахамия стал на защиту "Юзика"

Арахамия стал на защиту "Юзика"

Юрий Корявченков

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не видит криминала в опубликованных аудиозаписях разговора народных депутатов, в частности нардепа из "Слуги народа" Юрия Корявченкова. Об этом он заявил журналистам в четверг, передает корреспондент УНН.

"Вы сами слышали эти пленки? Вы там видите какую-то коррупцию или что-то такое? Я видел лично, то, что я услышал - что приехали люди в родной город Президента, это группа людей, не связанная друг с другом, группа нардепов из различных кругов. Они говорят: там у вас, как и в моем родном Николаеве, нелегальная какая-нибудь "игорка", металлоломом занимаются нелегально, наркоманы какие-то, и так далее. Они говорят: кто бы вам не говорил, что из Киева будут звонить, шлите всех подальше и делайте свою работу", - сказал Арахамия.

По его словам, на аудиозаписи он услышал, как нардепы "хотят навести в этом городе нормальный порядок, чтобы показать всей стране, что пришли изменения".

"Я общался с Корявченко, я общался с Неклюдовым, и они говорят: слушай, там ничего не было. Как Неклюдов с Корявченко, из разных, так сказать, лагерей, люди, не могли бы вместе что-то делать уголовное... Эта информация появилась в оперативных источниках, как объясняют сейчас правоохранители, еще 3 месяца назад. Они переслушали и поняли, что нет криминала, а сейчас оно представляется как некий "гейт", - добавил глава фракции.

Напомним, 18 ноября в сети обнародовали разговор народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Корявченкова ("Юзик" из "95 квартала" - ред.), который он провел вместе со своими коллегами в Кривом Роге с представителями местной полиции.

Источник: УНН
Теги: полиция, скандалы, нардепы, Кривой Рог, Давид Арахамия
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