КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского об уполномоченных ВР

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Конституционный Суд Украины признал не соответствующим требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины законопроект об уполномоченных Верховной Рады Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

"Конституционный Суд Украины предоставил Вывод по делу по конституционному обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины) (рег. № 1016) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Этим выводом Конституционный Суд Украины признал законопроект о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины) (рег. № 1016) (далее Законопроект) таким, что не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины и соответствует требованиям части второй статьи 157, статьи 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

В Заключении Суда указывается, что предложенные законопроектом изменения в статьи 85 и 101 Конституции Украины предусматривают введение нового вида парламентского контроля, который может выйти за пределы контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина и потенциально может представлять риск чрезмерного вмешательства парламента через уполномоченных за соблюдением Конституции Украины и законов в различных сферах общественных отношений без соблюдения баланса частных и публичных интересов, в частности в предпринимательскую деятельность, в деятельность институтов гражданского общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а значит, может привести к нарушению и ограничения прав и свобод человека и гражданина.

"Конституционный Суд Украины предостерегает от введения такого контроля за соблюдением Конституции Украины, противоречит Конституции Украины и может привести юридической неопределенности, поскольку это несовместимо с принципом верховенства права - одной из основных гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Для человека и гражданина такая неопределенность является угрозой произвола со стороны органов публичной власти и их должностных лиц", - говорится в заключении Конституционного Суда Украины.

Заключение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, законопроект № 1016 с конституционными изменениями инициировал Президент Украины Владимир Зеленский 29 августа.

Инициатива предусматривает дополнение ст. 101 Основного закона о парламентском контроле абзацем, согласно которому для осуществления парламентского контроля за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах Верховная Рада может назначать своих уполномоченных, правовой статус которых определяется отдельными законами.

Согласно перечню полномочий парламента, изложенный в ст. 85 Основного закона, планировалось дополнить пунктом о том, что Верховная Рада назначает и увольняет таких уполномоченных, а также заслушивает их ежегодные отчеты.

Сейчас законодательство предусматривает наличие только уполномоченного Верховной Рады по правам человека.