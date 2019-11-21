Военные РФ получают данные о состоянии дел на Донбассе по специальным каналам - Кремль

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Российские военные получают информацию о регионах, прилегающих к границам РФ, в том числе о состоянии дел на Донбассе (территории под контролем боевиком так называемых "республик"), по специальным каналам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Российских войск там (на Донбассе) не было и нет, но это не значит, что наши военные не имеют каналов по получению информации о регионах, близлежащих к нашим границам. Это абсолютно нормальная практика”, — сказал он, отвечая на вопрос украинского журналиста, от каких военных глава российского государства получал информацию о якобы “продолжении обстрелов на Донбассе с украинской стороны”.

Владимир Путин 20 ноября на форуме “Россия зовет!” заявил, что на днях получил доклад от военных о том, что обстрелы с украинской стороны якобы продолжаются.

Как отмечал УНН ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы “Москва. Кремль. Путин” на федеральном телеканале" Россия 1 ″ назвал “закон об особом статусе Донбасса краеугольным”. По его словам, “Нормандская четверка” не понимает, как Украина будет согласовывать закон с боевиками так называемых “Донецкой и Луганской народных республик”.