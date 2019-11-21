Стефанчук вернет компенсацию за аренду квартиры тещи - Арахамия

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук планирует вернуть государству возмещения, которые он получил за аренду жилья. Об этом заявил журналистам в четверг глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Господин Стефанчук - очень порядочный, культурный и интеллигентный человек. Он человек, за которого я буду биться до последнего. Он, кстати, чтобы вам было понятно, все делал законно. Там есть личная история... Но он написал заявление на главу Верховной Рады вернуть за свои деньги все возмещения, которые ему возместили, чтобы вернули назад с его зарплаты. Вчера. Но я считаю, что это неправильно. Он по закону все делает нормально", - сказал глава фракции.

Со слов Арахамии, у Стефанчука нет жилья в Киеве, а арендовать у родственников не противозаконно.

Отметим, на этой неделе в СМИ появилась информация о том, что с начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 млн грн. В списке фигурировал Стефанчук: по данным декларации за 2018 год, он проживал в квартире, принадлежащей его тещи.

Как сообщалось ранее, в сентябре ни один нардеп 9-го созыва не обращался за компенсацией за жилье.