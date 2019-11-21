Лавров заявил, что Москва пригласила малайзийских экспертов ознакомиться с данными РФ по MH17

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Россия предложила Малайзии направить малайзийских специалистов для ознакомления с данными российских экспертов по расследованию обстоятельств гибели пассажирского самолета компании “Малайзийские авиалинии”, который 17 июля 2014 года выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Мы сегодня тоже говорили о том, что Россия делала для того, чтобы обеспечить максимально объективное, максимально подробное, конкретное расследование, и все те вещи, которые мы передавали в виде информации, в виде демонстрации натурной того, как могло все это произойти и какой из этого следует вывод, — сказал Лавров. — Все это игнорируется совместной следственной группой (ССГ), и, как я понимаю, о том, какие данные мы передавали в Совместную следственную группу, Малайзию не информировали. Поэтому мы пригласили наших малайзийских друзей направить к нам соответствующих экспертов, которым наши эксперты воспроизведут все то, что они показывали и передавали в Нидерланды для Совместной следственной группы”.

Лавров выразил надежду, что поможет “малайзийским коллегам все-таки быть более информированными, чем того хотели бы остальные участники следственной группы”.

Глава российского МИД сказал, что на переговорах Сайфуддин Абдулла сказал, что Малайзию пригласили присоединиться к Совместной следственной группе лишь через несколько месяцев после произошедшего — в конце только 2014 года. “И то, насколько мы понимаем, не ко всем ее действиям. А вот пока Малайзия не участвовала в Совместной следственной группе, пока ее туда не приглашали, остальные участники, по нашим данным, между собой заключили договоренность о том, что любую информацию на публику они будут согласовывать между собой, то есть в том числе и с Украиной”, — сказал Лавров, добавив, что это достаточно необычный способ проведения расследования и информирования об этом общественности.

По словам российского министра, для того, чтобы представить миру существующие факты по трагедии с MH17, не нужно принимать каких-то усилий, сделать это проще простого. “Тут недавно опубликовали некие записи телефонных разговоров, понадобилось пять лет, чтобы эти записи соорудить. Но не нужно никаких усилий для того, чтобы предъявить миру давно затребованные факты, уже существующие, — сказал он. — Во-первых, это записи переговоров украинских авиационных диспетчеров, данные с радаров, первичные данные с радаров Украины, которые не предоставляют под тем предлогом, что все эти радары вот именно в этот момент как-то перестали работать, и, конечно же, те данные, которые обещали Соединенные Штаты — данные со своих спутников”. Лавров указал, что “ничего этого не представлено, хотя сделать это проще простого”.

Как писал УНН, следователи по делу MH17 опубликовали разговора между боевиками “Л/ДНР” и чиновниками РФ.