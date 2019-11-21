США будут стоять на стороне украинцев в достижении целей Евромайдана - Тейлор

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Соединенные Штаты будут стоять на стороне украинцев в достижении целей Евромайдана. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает УНН со ссылкой на видеоролик ко Дню Достоинства и Свободы, обнародованный посольством США в Twitter.

"Шесть лет назад в этот день украинцы вышли на Майдан и на улицы по всей стране с требованием перемен. Украинцы хотели европейского будущего, проведения реформ, уничтожения коррупции, равенства перед законом", - сказал Тейлор.

С его слов, проведение реформ - это непросто, они требуют времени, усилий и настойчивости.

"Это важное время для Украины - пройти этим курсом, взятым шесть лет назад, который продолжается и сегодня. Соединенные Штаты будут стоять на стороне украинцев в достижении целей Евромайдана", - подчеркнул дипломат.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.