США будут стоять на стороне украинцев в достижении целей Евромайдана - Тейлор
Уильям Тейлор
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Соединенные Штаты будут стоять на стороне украинцев в достижении целей Евромайдана. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает УНН со ссылкой на видеоролик ко Дню Достоинства и Свободы, обнародованный посольством США в Twitter.
"Шесть лет назад в этот день украинцы вышли на Майдан и на улицы по всей стране с требованием перемен. Украинцы хотели европейского будущего, проведения реформ, уничтожения коррупции, равенства перед законом", - сказал Тейлор.
С его слов, проведение реформ - это непросто, они требуют времени, усилий и настойчивости.
"Это важное время для Украины - пройти этим курсом, взятым шесть лет назад, который продолжается и сегодня. Соединенные Штаты будут стоять на стороне украинцев в достижении целей Евромайдана", - подчеркнул дипломат.
Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.
Шесть лет назад в этот день отважные украинцы, полны решимости достичь лучшего, европейского будущего, собрались на Майдане и начали требовать изменений. США твердо стоят на стороне украинцев, которые продолжают ежедневно работать ради воплощения в жизнь стремлений Евромайдана. pic.twitter.com/bIwfBte4P5- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 21, 2019