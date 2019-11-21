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Украина присоединилась к международной Декларации о безопасности школ

Украина присоединилась к международной Декларации о безопасности школ

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украина присоединилась к Декларации о безопасности школ и стала сотой страной, подписавшей документ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, передает УНН.

"Украина присоединилась к Декларации о безопасности школ (Safe Schools Declaration) и стала сотой страной, поддержавшей положения этого документа", - говорится в сообщении.

Указано, что соответствующее письмо с подтверждением участия Украины подписала министр образования и науки Анна Новосад. Его отправили по официальным каналам в Министерство иностранных дел Норвегии, где была разработана декларация.

"Для Украины честь быть сотым государством, присоединившимся к Декларации о безопасности школ. Сейчас наша страна находится в очень сложной ситуации вооруженного конфликта. Это травмирует нас всех, однако несмотря на все одна из основных наших задач - обеспечить безопасность наших детей", - отметила Анна Новосад.

Напомним, 29 октября на выездном заседании Кабинета Министров в городе Мариуполь было одобрено подписание Декларации о безопасности школ. Она содержит ряд обязательств, направленных на предупреждение и реагирование на нападения и использования учебных заведений в военных целях в период вооруженного конфликта.

19 ноября Президент уполномочил министра образования и науки Анну Новосад на подписание Декларации.

Источник: УНН
Теги: декларация, безопасность, школа, Анна Новосад
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