Разумков о Нормандских встрече: позволит выйти из замороженного формату по Донбассу

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что нормандская встреча позволит выйти из замороженного формата по Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Аппарата ВРУ.

“Очень много сегодня делается нашими военнослужащими, Национальной гвардией, пограничными войсками для того, чтобы наконец наступил мир и мы вернули свои территории. И государство также приложит максимум усилий для этого”, — отметил Разумков.

По его словам, ключевой проблемой региона и Украины в целом является вооруженный конфликт.

“Для того, чтобы вернуть территорию, нужно сначала вернуть людей. Для того, чтобы их вернуть физически, их нужно вернуть ментально. Сегодня нужно им показать, что мы действительно хотим этого. Для этого нужно вести соответствующую информационную политику, экономическую политику. Это должны быть конкретные проекты”, — подчеркнул Разумков.

Кроме того, глава парламента сообщил, что времени на разработку законопроекта о особого статуса Донбасса не много, но ВРУ приложит усилия, чтобы этот процесс запустить.

“Именно от Нормандской встречи многие ожидают тех изменений, которые позволят выйти из той замороженной ситуации, которую мы с вами наблюдаем и в формате „Минска“, и в нормандском формате уже несколько лет”, — подчеркнул Разумков.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на любой формат переговоров в решении конфликта на Донбассе и возвращения оккупированных территорий.