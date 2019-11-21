Геращенко о непопулярных решениях: важен долгосрочный положительный эффект

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Не бывает абсолютной любви к власти в обществе, но важен долгосрочный положительный эффект, а не только мнение общественности. Такое мнение высказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя кадровые и другие решения власти и руководства министерства, передает УНН.

Он соглашается, что часть общества была против того, чтобы Арсен Аваков оставался в должности министра, но есть целый ряд решений, которые также будут вызывать неоднозначную реакцию общества.

"Внедрение видео и фотофиксации нарушений правил дорожного движения тоже будет непопулярным решением, но точно полезным. Кроме общественного мнения, важен долгосрочный положительный эффект для государства и общества. Многие вещи становятся понятными только через определенное время. Не бывает так, что власть любит 100% общества", - считает Геращенко.

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В то же время, это не отменяет необходимости объяснять обществу необходимость и важность тех или иных шагов. В частности, перед внедрением новых штрафов будет проводиться информационная кампания.

"Чтобы нас не так сильно не любили, я предложил министру с ноября по январь провести информационную кампанию на ТВ с посылом - с нового года нарушать правила будет дорого", - рассказал Геращенко.

Напомним, правительство 25 сентября назначило шестерых заместителей министра внутренних дел Украины, среди них, в частности, и Антон Геращенко.