МИД РФ: минские соглашения - шанс для Украины вернуться к государственности

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Минские договоренности “является шансом Украины вернуться на уровень настоящей государственности”. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Мы смотрим на минские договоренности как на шанс Украины провести реинтеграцию, хотя это очень непростое слово для Донбасса и вызывающее там, мне кажется, уже аллергию, так или иначе каким-то образом все-таки вернуться на пути или позиции настоящей государственности. Не политических бесконечных истерик, не дешевой политической игры, а на платформу, на базу, на уровень настоящей государственности”, — сказала она.

Захарова подчеркнула, что государственность также предполагает возвращение жизни людей на Донбассе в нормальное русло.

Как писал УНН, в октябре внешнеполитическое ведомство России заявило, что призывы к роспуску так называемых “Донецкой и Луганской народных республик” не способствуют процессу мирного урегулирования на востоке Украины. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг прокомментировала заявление пресс-секретаря главы украинской делегации в Минске и бывшего президента Украины Леонида Кучмы о необходимости роспуска боевиков “ДНР” и “ЛНР”.