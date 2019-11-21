Обнародован указ Кучмы о помиловании Иванисова

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Экс-заместитель главы Администрации Президента Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале обнародовал копию указа второго Президента Украины Леонида Кучмы о помиловании Романа Иванисова, который сегодня является народным депутатом от "Слуги народа", передает УНН.

"... вчерашнее заявление ГПУ об отсутствии у них информации о судимости депутата правящей партии Иванисова за изнасилование - ложь.

Он был осужден по 117 и 118 УК Украины. А потом помилован Президентом Кучмой", - написал Портнов.

Он также пообещал позже опубликовать приговор.

Как сообщал УНН, со ссылкой на правоохранительные органы, нардеп Иванисов в 1996 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбыл наказание в виде 2 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицает и даже разместил на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Комментируя УНН информацию о наличии в биографии Иванисова такого факта, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то это вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбыл тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней.