В суд на допрос по делу "экс-беркутовцев" пришел Парубий

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева во время рассмотрения уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014, начал допрос бывшего спикера парламента Андрея Парубия, который является свидетелем защиты, передает корреспондент УНН.

Так, Андрей Парубий рассказал о ночи в конце ноября, когда силовики избили и разогнали молодежь на Майдане.

"Наша главная задача (сотен самообороны Майдана - ред.) состояла в том, что если будет снова атака и наступление на Майдан, как минимум на 30 мин, чтобы могли молодые мужчины сдержать наступление, чтобы в этот момент мы смогли отвести детей и женщин с площади, чтобы они опять не были зверски искалечены. Так начиналась самооборона Майдана", - рассказал Парубий.

По его словам, в ночь с 29 на 30 ноября ему не сообщали о том, кто на Майдане Независимости ночью побил 18-х сотрудников милиции. Парубий заявил, что ему сообщили о том, как правоохранители избили молодых девушек, которые не могли защититься.

"Как их зверски били палками здоровые мужчины, молодых девушек, которые не имели возможности защититься. В их глазах был ужас и отчаяние", - сказал Парубий.

Также на вопрос о том, были ли на Майдане формирования, внешне похожие на сотни самообороны, но не подчиненные самообороне Парубий рассказал:

"На Майдане были сотни тысяч человек. Фактически главным идентификационным признаком самообороны Майдана были банданы желтого цвета с синей надписью "самооборона Майдана", - отметил Парубий.

Также на допрос по делу экс-беркутовцев вызовут Луценко и Портнова.

Как сообщалось ранее, из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Анатолий Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши.