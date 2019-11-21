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СМИ Эстонии: Зеленский прибудет с визитом в Таллинн 26 ноября

СМИ Эстонии: Зеленский прибудет с визитом в Таллинн 26 ноября

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию на следующей неделе, однодневный визит состоится во вторник, 26 ноября, пишет УНН со ссылкой на эстонские СМИ, в частности агентство ERR.

“По информации информационного агентства BNS, президент Украины встретится с главой государства Эстонии Керсти Кальюлайд и возложит венок у подножия монумента Войны за независимость. Также планируется встреча с членами украинской общины, проживающей в Эстонии. По информации информационного агентства, Зеленский покинет Эстонию в тот же день”, — указано в сообщении.

По информации СМИ, Зеленский планировал посетить Эстонию в октябре, но визит был перенесен.

Президент Кальюлайд последний раз прибывала в Украину в сентябре, посетив саммит Европейской стратегии в Ялте в Киеве. Кальюлайд также приняла участие в церемонии инаугурации Зеленского в мае.

Как писал УНН ранее, что в конце ноября должна состояться встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом на совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Источник: УНН
Теги: Украина, Эстония

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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