Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, а также уволил начальников управлений СБУ в двух областях. Об этом говорится в соответствующих указах Президента, опубликованных 21 ноября на сайте Главы государства, передает УНН.

Так, указом №856/2019 Зеленский уволил Сергея Андрущенко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, а указом №859/2019 назначил его заместителем главы СБУ.

На свободное место начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Президент назначил Анатолия Дублика, говорится в указе №860/2019.

Кроме того, Глава государства подписал указ №858/2019 об увольнении Юрия Гончарова с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области и указ №857/2019 об увольнении Александра Бондарука с должности начальника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Начальником Управления Службы безопасности Украины во Львовской области Президент назначил Юрия Гончарова, говорится в указе №861/2019.

Напомним, 23 июля Зеленский назначил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.