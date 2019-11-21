Президент подписал указ об изменениях в составе Комиссии по вопросам помилования

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №855/2019 "Об изменениях в составе Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования". Соответствующий документ был обнародован 21 ноября на сайте Главы государства, передает УНН.

Так, соответствующим указом Президент ввел в персональный состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования первого заместителя директора Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины Дмитрия Журавлева, заместителя министра юстиции Украины Валерию Коломиец, начальника Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Василия Коробко и заместителя министра внутренних дел Украины Екатерину Павличенко.

Кроме того, Зеленский вывел из состава Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования Ю.Белоусова, О.Крикушенка и И.Лищину.

Напомним, 21 августа Зеленский подписал указ, которым внес изменения о порядке осуществления помилования и утвердил новый персональный состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования.