Зеленский вывел экс-заместителя Баканова из состава СНБО

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский постановил вывести экс-заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова Владислава Бухарева из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе Главы государства №862/2019 от 21 ноября, передает УНН.

"В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 15 декабря 2014 года № 929 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с изменениями, внесенными Указами от 16 февраля 2015 года № 86, от 10 июля 2015 года № 410, от 22 апреля 2016 года № 166, от 16 мая 2016 года № 212, от 29 августа 2016 года № 372, от 13 сентября 2017 года № 274, от 19 января 2018 года № 10, от 28 марта 2018 года № 90, от 22 марта 2019 года № 86, от 31 мая 2019 года № 340, от 15 июля 2019 года № 520, от 6 сентября 2019 года № 665 и от 15 октября 2019 года № 752) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины В.Бухарева", - говорится в тексте указа.

Напомним, 8 ноября Зеленский уволил Бухарева с военной службы.