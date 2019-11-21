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Найем стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома"

Найем стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома"

Мустафа Найем

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Бывший народный депутат Мустафа Найем заявил, что его назначили заместителем генерального директора "Укроборонпрома". Об этом он сказал во время брифинга к 6-й годовщине Майдана, передает УНН.

"Да, действительно, я там сейчас работаю. Заместитель генерального директора", - сказал Мустафа Найем на вопрос о том, имеет ли он сейчас отношение к "Укроборонпрому".

Напомним, 30 августа Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрома".

Также напомним, 7 октября бывший заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома".

Источник: УНН
Теги: Абромавичус, назначения, Укроборонпром, Мустафа Найем
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