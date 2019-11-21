Экс-нардеп стал исполняющим обязанности председателя Госэкоинспекции

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Экс-нардеп Егор Фирсов стал исполняющим обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"С сегодняшнего дня я официально являюсь исполняющим обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины. Такое решение принял Кабинет министров, и я благодарен за оказанное доверие", - написал он.

Он отметил, что экоинспекция - это тот орган, который осуществляет контроль за соблюдением экологического законодательства и следит за тем, чтобы промышленные предприятия чрезмерно не загрязняли окружающую среду.

"Предложение заняться реформой экологического контроля я получил от Алексея Гончарука четыре месяца назад. Свое видение ситуации я изложил сначала на встречах с премьером, а затем и лично президенту Владимиру Зеленскому. Затем были сотни встреч с работниками министерства, сотрудниками экологической инспекции, органами власти. Так постепенно была составлена подробная дорожная карта наших дальнейших действий", - пояснил он.

Фирсов отметил, что в экоинспекции работает много коррупционеров, и назвал кадровый вопрос - важным.

"Вникнув в процесс, с уверенностью скажу, что экоинспекция - один из самых коррумпированных органов в стране. Хуже положение только в ... Хотя нет, ничего не может быть хуже ситуации, когда оклад у инспектора 3500 грн, а наложить санкцию он может на несколько миллионов. В инспекции до сих пор работают люди злых гениев украинской коррупции, кадровый вопрос это проблема № 1. Конечно, для того, чтобы расчистить эти завалы и хоть как-то наладить работу органа, придется потратить много нервов и сил. Но я достаточно хорошо изучил ситуацию, подготовил план действий и не боюсь трудностей", - пишет он.

Фирсов отметил, что позже будет проведен конкурс на должности главы этой инспекции, и он будет принимать в нем участие.

"Понятно, конкурс на руководителя при этом никто не отменял. Вскоре он состоится, и я буду принимать в нем участие. Никакой проблемы для меня в этом нет. Программа реформ экоинспекции уже готова, и я готов представить ее на суд конкурсной комиссии", - подытожил он.

Отметим, Егор Фирсов был нардепом прошлого созыва, член политической партии "Гражданская позиция".

Ранее в НАПК заявляли, что экс-глава Госэкоинспекции не указал в декларации объекты на более 4,6 млн грн.

Также НАБУ сообщил о подозрении экс-руководителю Госэкоинспекции.