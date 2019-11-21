Портнов проверил "слугу"-насильника ранее ГПУ: обнародован приговор Иванисову

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Экс-заместитель главы Администрации Президента Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале обнародовал копию приговора суда 1996 года о продолжительности признания виновным Романа Иванисова, который сейчас является народным депутатом от "Слуги народа", за изнасилование несовершеннолетней, передает УНН.

"... приговор суда о признании виновным депутата Романа Иванисова, который уже четвертый день скрывает Генеральный прокурор.

Фигурант был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ст.ст.17, 117 ч.3 УК Украины (1960 года) - покушение на изнасилование, совершенное группой лиц;

- ст. 118 ч.2 УК Украины (1960 года) - удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное группой лиц).

Приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы (областной суд снизил наказание до 2 лет 6 месяцев)", - написал Портнов.

Ранее Портнов в своем Telegram-канале обнародовал копию указа второго Президента Украины Леонида Кучмы о помиловании Романа Иванисова.

Как сообщал УНН, со ссылкой на правоохранительные органы, нардеп Иванисов в 1996 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбыл наказание в виде 2 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицает и даже разместил на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Комментируя УНН информацию о наличии в биографии Иванисова такого факта, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбыл тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней.