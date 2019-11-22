Я не святоша: "контрабандист" Фирманюк рассказал, кем на самом деле
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов окрестил бизнесмена Ореста Фирманюка одним из “главных контрабандистов” страны. Делая это заявление, он ссылался на публикации в СМИ. Сам бизнесмен рассказал в интервью УНН, что “не святоша”, но и статус “контрабандиста” вовсе не реальный, а медийный.
“Если скажу, что я — „святоша“, это точно будет неправда. Святых нет, и я не исключение”, — отметил он.
По словам Фирманюка на рынке логистики он с 90-х годов. За это время прошел все реалии украинской бюрократии и коррупции в нем.
“Все просто. Есть система, в которой ты или соглашаешься работать на тех условиях которые есть, а это: взятки, откаты, оптимизация... или ты выбываешь из бизнеса. У меня было разное. Но не потому, что я этого хотел, а потому что это правила игры”, — говорит он.
Слышать свою фамилию в списке “ключевых контрабандистов” Фирманюку странно — ни он, ни его компания участия в черных схемах никогда не брали.
“Мы не идеальные, но мы имеем красные линии, за которые переступаем. Мы работаем так, чтобы завтра у нас дома не было обысков. И, кстати, за время работы у нас их не было ни разу. Хотя наш офис рядом с СБУ”, — подчеркнул он.
Фирманюк убежден, что Нефедов в своем выступлении ссылается на публикации в СМИ, за которые кто-то щедро заплатил.
“Fake news правят миром. Если более подробно, то, к сожалению, украинские СМИ за последние годы превратились в инструмент формирования в головах людей искаженной реальности, которую не то что невозможно опровергнуть, ее иногда не успеваешь отслеживать”, — говорит Фирманюк.
Полное интервью с Орестом Фирманюком читайте здесь.