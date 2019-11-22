При Порошенко коррупция на таможне созрела и дала плоды - Фирманюк

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Наибольший ущемление бизнеса на таможне был во времена президента Украины Петра Порошенко. Об этом в комментарии УНН рассказал бизнесмен Орест Фирманюк.

“При Ющенко коррупции на таможне было меньше всего — это факт. При Януковиче она расцвела, а при Порошенко созрела и дала плоды. Наибольшее ущемленее бизнеса на таможне было именно при нем”, — заявил он.

При Порошенко коррупция на таможне расцвела до абсурдных масштабов. Без коррупционного фактора работать не могли даже приближенные к экс-президенту компании, рассказал Фирманюк.

“Об этих временах можно написать книгу, но масштабы коррупции и количество схем были такие, что заставили Порошенко вообще открыть теневую структуру по её контролю. К примеру — известный офис контрабанды, которым управлял его партнер Грановский совместно с департаментом „К“ СБУ Павла Демчины. Последний выполнял роль Цербера, которого спускали на несогласных работать по их схемам”, — вспоминает Фирманюк.

Он говорит, что тоже был в списке “приглашенных” сотрудничать с офисом контрабанды Грановского. Однако он и его компания отказались, и не из-за “правильности” или принципиальности.

“Это решение далось нелегко, ведь в то время в компании работали 200 сотрудников. Мы имели 4 офиса в Германии, Италии, Китае и Турции. 7000 клиентов, которых мы собирали 10 лет. Но представители Александра Грановского, которые, кстати, не плохо себя чувствуют и при нынешней власти, нам поставили условие: или мы их берем полноценными партнерами в бизнес, знакомим с клиентами, представляем коллектива как членов команды — тогда сможем работать дальше, или больше заниматься бизнесом не будем. Тогда наша команда решила, что с такими людьми, если их можно считать за людей, работать невозможно и мы закрыли компанию и уволили 90% работников. Вышли из игры. За год начали с „чистого листа“, но старались заниматься сугубо логистикой и на милю не подходить к таможне”, — рассказал Фирманюк.

К тому времени команда бизнесмена состояла всего из 20 работников. Однако, давления избежать не удалось.

“Команда Грановского больше не хотела нас „отжать“, а просто „кошмарили“. Грузы, которые мы возили все на 100% ухаживали, при уходе портили, задерживали их на недели, постоянно требовали подтверждения стоимости. И все в рамках закона, действующий таможенный кодекс — отличный инструмент для этого. Трактует как хочешь”, — рассказал Фирманюк.

Во времена Порошенко была не контрабанда, а глобальная оптимизация уплаты налогов, подытожил Фирманюк.

“Грабежом страны из-за неуплаты налогов — главное преступление его команды. И делалось это откровенно принудительно. Бизнес буквально заставляли нарушать закон и платить в бюджет не 10 тысяч с фуры, а платить три, при этом еще три давать взятками команде Грановского на таможне”, — резюмировал он.

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