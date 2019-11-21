Бывший советник Трампа обвинила республиканцев из-за гипотез о вмешательстве Украины в выборы в США

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во время открытых слушаний перед тремя комитетами Палаты представителей, которые ведут расследование по импичменту Президента США Дональда Трампа, бывший советник Трампа по национальной безопасности по Европе и России Фиона Хилл раскритиковала республиканцев за "истории" относительно вмешательства Украины в выборы в США 2016 года, передаёт корреспондент УНН.

“Исходя из вопросов и заявлений, которые я слышал, некоторые из вас в этом комитете считают, что Россия и ее спецслужбы не проводили кампании против нашей страны, и, возможно, почему-то, это сделала Украина. Это вымышленное изложение фактов, созданное и распространяемое самими российскими спецслужбами. Печальная правда заключается в том, что Россия была иностранной державой, которая систематически нападала на наши демократические институты в 2016 году. Таков публичный вывод наших спецслужб, подтвержденный в отчетах двухпартийного конгресса. Это не подлежит сомнению, даже если некоторые основополагающие детали должны оставаться засекреченными”, — заявила бывший советник Трампа.

“В ходе этого расследования прошу вас не пропагандировать политически мотивированные лживые заявления, столь явно продвигающие российские интересы”, — заявила Хилл.

По её словам, республиканцы и демократы десятилетиями соглашались с тем, что Украина является ценным партнером Соединенных Штатов и играет важную роль в национальной безопасности США.

“Как я уже говорила в прошлом месяце этому комитету, я отказываюсь участвовать в усилиях по легитимизации альтернативной истории о том, что украинское правительство является противником США и что Украина — не Россия — напала на нас в 2016 году. Эти вымыслы вредны, даже если они используются исключительно для внутренних политических целей”, — заявила она.

Ранее она Хилл и директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александр Виндман заявляли во время закрытых показаний, что доказательств вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году выявлено не было.