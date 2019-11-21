Зеленский “loves your ass”: дипломат рассказал Конгрессу о разговоре Трампа и Сондленда

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Советник президента Дональда Трампа по Украине, посол США в ЕС Гордон Сондланд во время разговора с президентом Дональдом Трампом сказал последнему, что украинский лидер Владимир Зеленский сделает “все, о чем вы его попросите”. Об этом рассказал во время открытых слушаний перед комитетами Палаты представителей Конгресса США сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс, передаёт кореспондент УНН.

“После встречи с президентом Зеленским посол (Курт — ред.) Волкер и посол (Уильям — ред.) Тейлор быстро покинули здание Администрации президента для поездки на передовую. Посол Сондленд, который должен был улететь в тот день, остался и встретился с Андреем Ермаком, главным помощником Президента Зеленского”, — рассказал Холмс.

По его словам, Холмсу сказали присоединиться к встрече Сондленда с Ермаком в качестве секретаря, но помощница Ермака не пустила его на встречу, так как “посол Сондленд и г-н Ермак настаивали, чтобы встреча проходила один на один, без секретарей”.

Холмс заявил, что ждал, пока встреча не закончится, затем отправился с Сондлендом на ланч в ресторане. Когда дипломаты пришли в ресторан, Сондленд сказал, что собирается поговорить с Трампом, и сделал звонок со своего личного телефона.

“Я заметил, что поведение посла Сондленда изменилось, и понял, что его связали с президентом Трампом. Хотя телефон посла Сондленда не был включен на громкую связь, я мог слышать голос президента через динамик телефона. Голос президента был очень громким и узнаваемым, и посол Сондленд некоторое время держал телефон подальше от уха, предположительно из-за громкости звука”, — рассказал сотрудник американского посольства.

Он сообщил, что слышал, как Сондленд приветствовал президента и объяснил, что он звонит из Киева. Трамп уточнил, находится ли Сондленд в Украине.

"Посол Сондленд ответил: да, он находится в Украине, и далее заявил, что президент Зеленский "любит вашу задницу“( с англ. loves your ass). Я слышал, как президент Трамп спросил: “Так он собирается провести расследование?” Посол Сондленд ответил, что “он это сделает”, добавив, что президент Зеленский сделает “все, о чем вы его попросите”. Хотя я не принимал к сведению эти заявления, у меня есть четкое воспоминание о том, что эти заявления были сделаны. Я полагаю, что мои коллеги, которые сидели за столом, также знали, что посол Сондленд говорил с президентом“, — сказал свидетель.

Холмс сообщил, что затем беседа была посвящена усилиям Сондленда от имени президента по оказанию помощи рэперу, который был заключен в тюрьму в Швеции.

После окончания разговора, заявил дипломат, Сондленд отметил, что Трамп находится в плохом настроении, и “это часто бывает рано утром”.

Напомним, ранее Сондланд заявил, что Трамп обусловил встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме его готовностью начать расследование в отношении противников Трампа, включая бывшего вице-президента Джо Байдена, поручив Руди Джулиани добиваться предоставления “услуги за услугу”.