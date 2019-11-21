С файерами и требованиями к Зеленскому: как в Киеве отмечают годовщину Майдана

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Активисты в Киеве отмечают годовщину Майдана с файерами, флагами Украины и лозунгами. Кроме того, митингующие уже успели озвучить требования к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает корреспондент УНН.

Требования к Президенту во время митинга озвучили коррдинаторы "Движения сопротивления капитуляции".

Так активисты требуют, чтобы Зеленский уволил руководителя Офиса Президента Украины Андрея Богдана, руководителя ГБР Роману Трубу и председателя комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко.

Также митингующие поставили Президенту несколько требований - никакого статуса ОРДЛО, никакого разведения войск на Донбассе.

Напомним, сегодня в День Достоинства и Свободы на Майдане Независимости началось вече "У нас есть Достоинство", которое организовано общественными деятелями из "Движения сопротивления капитуляции".

Добавим, что около 1300 нацгвардейцев поддерживают безопасность граждан в центре Киева.